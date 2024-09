Porto Alegre voltou a sofrer com a chuva forte - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Porto Alegre voltou a sofrer com a chuva forteRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 27/09/2024 18:42

As chuvas que caem no Rio Grande do Sul desde o início da semana já atingiram 52 municípios gaúchos e afetaram mais de 16,1 mil pessoas nestas localidades. De acordo com a Defesa Civil do estado, 367 pessoas estão em abrigos temporários e há outras 349 pessoas desalojadas. Neste momento, não há notificações de pessoas feridas, desaparecidas ou de óbitos. Devido ao retorno das chuvas, desde quinta-feira, 26, o governo gaúcho retomou a divulgação dos boletins diários.



As chuvas voltaram a causar transtornos no Rio Grande do Sul após os temporais do fim de abril e maio causarem 182 mortes e diversos danos em 478 dos 497 municípios gaúchos, ou seja, 96,18% do total foram afetados à época.



Previsão do tempo

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul devem se estender até o fim desta sexta. As regiões mais atingidas são a oeste, leste e central do estado. No fim de semana, a capital Porto Alegre terá muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas intensas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensidade dos ventos para os dois dias será fraca e a umidade relativa do ar máxima deve alcançar os 90%.



Para sábado, 28, os termômetros da capital gaúcha devem registrar a temperatura mínima de 15°C e a máxima de 23°C. O domingo, 29, deve ter ligeira elevação de temperatura, com máxima de 26°C.