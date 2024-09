Envolvidas no caso dos 'Canibais de Garanhuns' cumprem pena na Colônia Penal Feminina de Buíque - Defensoria Pública de Pernambuco

Envolvidas no caso dos 'Canibais de Garanhuns' cumprem pena na Colônia Penal Feminina de BuíqueDefensoria Pública de Pernambuco

Publicado 27/09/2024 16:49

Após deixar a prisão, Deolane Bezerra contou como foram seus dias na penitenciária em Pernambuco . Entre problemas com sono e apenas uma refeição que ela considera decente por dia, a advogada revelou também que teve contato com as detentas conhecidas como 'Canibais de Garanhuns'.

Relembre o caso

Em 2012, Isabel Cristina Torreão Pires, Bruna Cristina Oliveira Da Silva e Jorge Beltrão Negromonte da Silveira chocaram o país ao ficaram conhecidos como os 'Canibais de Garanhus'. Isto, porque o trio não somente matou três mulheres como moeu a carne delas e usou como recheio para os salgadinhos que vendiam na cidade, em Pernambuco.

Dois anos depois, em novembro de 2014, os envolvidos no caso foram condenado pela morte, esquartejamento, ocultação de cadáver e a prática de canibalismo contra Jéssica Camila, de 17 anos, em um julgamento que durou mais de 20 horas.

O trio foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Em 2018, aconteceu o júri popular, onde eles foram julgados também pelos assassinatos de Alexandra Falcão da Silva e Gisele Helena da Silva. A sentença final de Bruna Cristina e Jorge Beltrão foi de 71 anos de prisão e a Isabel de 68 anos.

Atualmente, Jorge Beltrão cumpre pena na Penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá. Isabel e Bruna estão na Colônia Penal Feminina de Buíque, local em que tiveram contato com Deolane Bezerra.

Além de matar, esquartejar, comer e colocar a carne das vítimas em salgados, o trio também fazia parte de uma seita conhecida como Cartel, que acredita na purificação do mundo e a redução da população.

Deolane foi presa em operação contra lavagem de dinheiro

Alvos da Operação Integration, que investiga a prática de lavagem de dinheiro e o envolvimento com jogos ilegais, Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra, foram presas em 4 de setembro . Cinco dias depois, no dia 9, a influenciadora deixou a cadeia em meio a multidão de fãs.

No entanto, no dia seguinte, Deolane descumpriu medidas cautelares e teve a domiciliar revogada , voltando para o presídio. A influenciadora chegou às 13h ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, inicialmente para assinar os termos da prisão e no local foi informada da revogação da decisão.