Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo - Reprodução/DebateFlowNews

Pablo Marçal, candidato a prefeito de São PauloReprodução/DebateFlowNews

Publicado 28/09/2024 17:55

O candidato Pablo Marçal (PRTB) lançou uma nova forma de arrecadar recursos na reta final do primeiro turno. Ele promete gravar um vídeo de apoio a candidatos a vereador espalhados pelo Brasil mediante doação de R$ 5 mil para sua campanha à Prefeitura de São Paulo. Embora afirme que sua equipe entrará em contato com os candidatos selecionados para a gravação do vídeo e a realização da doação, Marçal exige que os candidatos anexem o comprovante de transferência já no formulário de inscrição, antes de qualquer análise.

O formulário também pede autorização para utilizar dados pessoais dos candidatos, como número de telefone e e-mail, para envio de "ofertas de produtos e serviços" - o ex-coach é conhecido pela venda de cursos na internet - e "comunicações de caráter político". A equipe do candidato foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação deste texto.

"Quero te fazer uma pergunta: você conhece alguém que quer ser vereador e é candidato, que não seja de esquerda? De esquerda nem precisa avisar. Se essa pessoa é do bem e quer um vídeo meu para ajudar a impulsionar a campanha dela, você vai mandar esse vídeo e falar ‘olha que oportunidade’. Essa pessoa vai fazer um Pix de R$ 5 mil para minha campanha, como doação", disse Marçal

"Fez essa doação, eu mando o vídeo. Você vai clicar no formulário, cadastrar, a equipe vai entrar em contato", continuou Marçal em um vídeo publicado na ferramenta stories do Instagram. Ele ressalta que não utiliza dinheiro público e, por isso, precisa da ajuda de seus apoiadores.

O documento indicado pelo candidato diz que "respondendo esse formulário e sendo selecionado, a nossa equipe irá entrar em contato para você realizar uma doação de R$ 5 mil para a nossa campanha" e que Marçal gravará o vídeo após a transferência ser concretizada. Porém, ao final, é obrigatório anexar o comprovante de doação para que o formulário seja enviado.

Marçal já recebeu R$ 6,1 milhões oriundos de 1.000 doações, mas informou ter contratado despesas de R$ 2,3 milhões, menos da metade do que já recebeu. A prestação de contas ainda pode ser atualizada. A maior doação foi de R$ 310 mil, realizada pelo advogado Marcelo Tostes, que alugou uma mansão para o candidato do PRTB morar em São Paulo com a família e também organiza jantares para arrecadação de recursos destinados à campanha do ex-coach.