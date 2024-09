Candidatos à prefeitura de São Paulo participaram de debate na TV Record neste sábado (28) - Reprodução/Youtube

Candidatos à prefeitura de São Paulo participaram de debate na TV Record neste sábado (28)Reprodução/Youtube

Publicado 28/09/2024 23:11 | Atualizado 29/09/2024 07:39

Os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram na noite deste sábado (28) de um debate promovido pela TV Record. Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB) Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) responderam aos jornalistas e puderam fazer perguntas uns aos outros durante aproximadamente 2h30 de programa.

Para evitar novos incidentes - como a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura, no último 15, e a agressão de um assessor de Marçal a um marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB) no debate do podcast Flow, no dia 23 - , a Record reforçou a segurança e substituiu copos de vidro por plástico e cadeiras de acrílico. Com uma dinâmica mais rígida, para evitar possíveis conflitos, o debate transcorreu em clima morno e teve provocações e troca de acusações em uma escala menor.



Datena volta a falar sobre episódio da cadeirada

Em um dos blocos, Datena foi questionado por uma jornalista sobre um "destempero", fazendo alusão ao episódio da cadeirada em Pablo Marçal (PRTB). O candidatos do PSDB disse que apenas se defendeu e que tem apenas que dar explicações para a Justiça sobre o caso.



"Se você fosse chamada pelas palavras que eu fui chamado, de uma maneira lamentável, por crimes que jamais respondi, não sei qual seria a sua reação", disse Datena, sem esconder a irritação com a jornalista.

Marçal é punido ao falar 'Boules'



Considerado o candidato mais polêmico e envolvido em dois casos de agressão nessa campanha eleitoral, Marçal foi punido pelo mediador do debate com a perda de 30 segundos nas considerações finais ao chamar Guilherme Boulos de 'Boules', ironizando o vocabulário identitário defendido pelo PSOL.



Marçal, inclusive, foi completamente ignorado pelos principais candidatos no primeiro bloco do programa, quando uns faziam perguntas aos outros. Ele foi o último a ser escolhido, por falta de opção, pela candidata Marina Helena (Novo), obedecendo a dinâmica do debate.