Menino saiu de estabelecimento e correu em direção à ruaReprodução/Bluesky

Publicado 29/09/2024 13:47 | Atualizado 29/09/2024 13:56

São Paulo - Uma criança de dois anos morreu atropelada na Avenida Santos Dumont, uma das mais movimentadas do Guarujá, município do litoral paulista, neste sábado (28).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), o caso aconteceu por volta das 11h. A criança chegou a ser encaminhada a um estabelecimento de pronto-socorro, mas teve sua morte confirmada pelos profissionais de saúde.

De acordo com depoimento do pai da criança, o menor teria soltado a sua mão e corrido em direção à via, onde foi atingido por um veículo. "A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia da cidade, que requisitou perícia ao veículo", afirma a SSP.

A identidade dos envolvidos e informações sobre velocidade em que o condutor do veículo trafegava na via não foram divulgadas, assim como o local exato da ocorrência.