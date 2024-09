Professor é preso por perseguir e ameaçar aluna de 16 anos - Divulgação

Publicado 29/09/2024 12:25

Goiás - Um professor de uma unidade escolar de Valparaíso de Goiás, no interior do estado, foi preso por perseguir, várias vezes, uma aluna, de 16 anos. Em seus conversas com a jovem, ele teria ameaçado se suicidar e matar outras pessoas.

O suspeito tentava manter contato com a vítima de diversas formas. Mesmo após ser bloqueado em todos os canais de comunicação e redes sociais, o investigado criava diversos perfis e continuava insistindo em enviar mensagens.

Em determinado momento, ele passou a transferir valores via Pix com frases para tentar um contato com a adolescente. De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido preso em outro momento por ações semelhantes contra ex-alunas em outra escola na qual trabalhou.

Após a vítima ter denunciado que o professor estava a esperando na porta da escola onde ela estuda, como já havia feito outras vezes, policiais foram ao local e prenderam o suspeito.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição com causa de aumento de pena por ter sido praticado contra mulher e adolescente. Além disso, ele responderá por dano emocional contra mulher, por ter feito ameaças.