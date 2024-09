Tarcísio Freitas (à esquerda) e Pablo Marçal (à direita) - Francisco Cepeda e Renato Pizzutto/Governo de SP e Band

Tarcísio Freitas (à esquerda) e Pablo Marçal (à direita)

Publicado 29/09/2024





Interlocutores de Tarcísio avaliam que as críticas de Marçal têm dois objetivos: o mais imediato é descredibilizar o governador para tentar neutralizar o papel dele como cabo eleitoral de Nunes; o segundo é tentar minar a liderança de Tarcísio na direita - com Jair Bolsonaro (PL) inelegível, o governador é apontado como candidato a presidente, cargo que Marçal abertamente cogita disputar em 2026. Tarcísio, por sua vez, repete que tentará a reeleição para o governo paulista.



Marçal declarou à TV Globo, em sabatina realizada na última quarta-feira (25), que ajudou Tarcísio "diretamente" na campanha há dois anos. Aliados do governador negam e afirmam que eles se encontraram apenas uma vez durante a campanha, quando o influenciador declarou apoio a Tarcísio em um comício organizado pela deputada estadual Dani Alonso (PL) em Marília (SP).



"Eu vim aqui para abraçar o prefeito Daniel Alonso e junto vem esse transformador de almas, essa pessoa que inspira tantos brasileiros, Pablo Marçal. Eu não esperava isso. Foi uma surpresa maravilhosa. Pablo Marçal, fiquei sabendo (que me apoia) hoje de manhã. É uma alegria muito grande", disse Tarcísio em 10 de setembro de 2022. Seus interlocutores minimizam o ato conjunto. Sublinham que o influenciador foi convidado por Dani Alonso e que o contexto era outro. A parlamentar confirmou que foi a responsável pelo convite.



'Goiabinha'



Dois anos depois, o governador justifica que Nunes foi parceiro de seu governo e que uma eventual ida do influenciador para o segundo turno favorece Guilherme Boulos (PSOL) e abre as portas para a esquerda vencer a eleição paulistana. Ele também coloca em dúvida a capacidade do candidato do PRTB de administrar a maior cidade do País.



Marçal tem adotado um discurso duplo: elogia a gestão do governador, diz que o respeita e gosta dele. Ao mesmo tempo, apelidou o chefe do Executivo paulista de "goiabinha" - verde, ou patriota, por fora e vermelho, cor associada ao comunismo, por dentro - e afirma que Tarcísio terá um problema em 2026 se continuar o atacando.



O influenciador argumenta que Tarcísio descumpriu um suposto acordo de não agressão ao citá-lo em uma propaganda eleitoral em que pedia votos para Nunes. Após ser expulso do debate do Flow na última segunda-feira, o candidato do PRTB cobrou o governador numa transmissão ao vivo nas redes sociais: "Falar em propaganda é fácil, quero ver me peitar pessoalmente".



"Existe uma tática de fazer pressão que comigo não funciona", disse Tarcísio ao podcast Inteligência Ltda. na segunda-feira, acrescentando que é uma "bobagem" Marçal acreditar que "monopoliza os princípios bolsonaristas".



Apesar das ressalvas ao influenciador, Tarcísio declarou que o apoiará se ele for para o segundo turno contra Boulos. "Marçal é uma incerteza. O Boulos é certeza de dar errado", concluiu.



Além das declarações públicas, o governador também teve atuação relevante para ajudar Nunes e neutralizar o influenciador. Ele atuou para impedir que Bolsonaro continuasse flertando com o candidato do PRTB e se reuniu com líderes evangélicos para convencê-los a apoiar o prefeito quando Marçal intensificou os acenos a esse público.