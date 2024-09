Motorista conduzia uma BMW 320 M Sport, modelo 2024 - Reprodução/TV Globo

Publicado 28/09/2024 21:36

Um motorista de 21 anos atropelou e matou um motociclista no km 13 da Rodovia Anchieta, nas proximidades do município de São Bernardo do Campo, no sentido da capital paulista, na noite de ontem, 27. A vítima, de 56 anos, chegou a ser atendido por equipes da concessionária que administra a via, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixou uma filha.

O motorista conduzia uma BMW 320 M Sport, modelo 2024, veículo de luxo avaliado em mais de R$ 350 mil. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool.

Detido na delegacia, o condutor afirmou à polícia que voltava da faculdade com dois amigos no momento do acidente. Ele tentou ultrapassar outro veículo e, ao tentar retornar para a pista original, não percebeu que o tráfego havia parado, perdendo o controle do carro.

Além da vítima fatal, outro motociclista de 36 anos também foi atingido. Ele sofreu uma lesão na perna. Na delegacia, essa segunda vítima alegou que o motorista estava em alta velocidade no momento do acidente.

No 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, a ocorrência foi registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O homem foi liberado por não estar embriagado, de acordo com a SSP.