Policial atinge morador com spray de pimentaReprodução

Publicado 30/09/2024 12:40

São Paulo - Um policial militar atingiu o rosto de um morador de Heliópolis, bairro que abriga uma grande comunidade na Zona Sul de São Paulo, com um spray de pimenta sem que houvesse qualquer tipo de ameaça por parte do cidadão. O caso aconteceu no último sábado (28).

Um vídeo mostra o momento em que um homem, que aparenta ter idade avançada, caminha desequilibrado pela rua. Quando passa próximo do policial, o militar saca o spray de pimenta e lança continuamente na direção do rosto da vítima.

O senhor de idade até tenta esfregar o rosto e prosseguir seu caminho, mas cai logo em seguida por conta do efeito do gás. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a ação "não condiz com as políticas da instituição".

A pasta também cita que o militar flagrado nas imagens irá responder a processos internos da corporação. Confira o posicionamento:

"Em relação ao fato ocorrido em Heliópolis, a Polícia Militar lamenta a conduta do policial, que não condiz com as políticas da instituição. O PM foi removido da Força Tática. Um Inquérito Policial Militar também foi instaurado visando compreender todo o contexto para a sua devida responsabilização".