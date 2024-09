Menino correu em direção à rua movimentada no Guarujá - Reprodução/Bluesky

Menino correu em direção à rua movimentada no GuarujáReprodução/Bluesky

Publicado 30/09/2024 11:07

São Paulo - O motorista que acabou atropelando e matando um menino de 2 anos no Guarujá , no Litoral Paulista, no sábado (28), alegou ter tentado desviar da vítima. O depoimento foi dado à polícia.

Na ocasião, a criança largou a mão do pai e foi correndo em direção à rua. O adulto foi correndo atrás do filho, mas não conseguiu chegar antes dele ser atingido, no bairro Vicente de Carvalho.

O homem que estava no volante disse não ter tido tempo, já que o menino apareceu de repente em sua frente. O pai da vítima, de 41 anos , confirma que o motorista não teve culpa no acidente. As informações foram publicadas pelo "g1".

O acidente

O menino, de apenas 2 anos, morreu atropelado na Avenida Santos Dumont, uma das mais movimentadas do Guarujá, no litoral paulista, neste sábado. O caso aconteceu por volta das 11h.

A criança chegou a ser encaminhada a um estabelecimento de pronto-socorro, mas teve sua morte confirmada pelos profissionais de saúde.

De acordo com depoimento do pai, o filho se soltou e correu em direção à via. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência foi registrada como homicídio culposo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as imagens internas do estabelecimento onde os dois estavam. Após a criança correr em direção à rua e ser atropelada, diversos funcionários e clientes tiveram reações de espanto ao ocorrido.