Jessé Bitencourt ensina pessoas a lidar com a ansiedade e depressãoReprodução/Instagram

Publicado 30/09/2024 09:52 | Atualizado 30/09/2024 09:57

São Paulo - O pai do menino de 2 anos que foi morto atropelado no Guarujá , no litoral paulista, neste sábado (28), é psicólogo e ensina pessoas a lidar com transtornos. Em seu perfil, ele garante "te ensino a superar a ansiedade e a depressão".

Jessé Bitencourt publica conteúdos, tanto em vídeos curtos, como em sequências de imagens, sobre como lidar com estes problemas emocionais. Ele também cita outras questões como fobia social e dependência emocional.

Além de sua carreira como psicólogo, o homem atua como pastor. A esposa de Jessé e mãe da vítima, Camila Bitencourt, é estudante de psicologia.

Após a confirmação da morte do filho em suas redes sociais, diversas pessoas fizeram comentários lamentando o ocorrido e desejando força para a família superar este momento.

"Jessé e Camila, neste momento de luto, quero expressar meus profundos sentimentos. Jessé, você tem sido um instrumento de cura, não apenas dentro da igreja, mas também em seu consultório. Sua dedicação me ajudou a enfrentar minhas feridas em tempos em que eu apenas desejava sucumbir à tristeza. Deixo registrado meus sentimentos a vocês e, neste momento, que o Criador lhes conceda resiliência e alento. Meus pêsames", escreveu uma seguidora.

"Um pouco após o ocorrido eu cheguei ao local, tinha compromisso no estabelecimento em frente e, assim como diversas outras pessoas que estavam orando, também pedi ao senhor para restaurar a vida desse anjinho, ele fez isso, porém, ao lado dele no céu. Ao chegar em casa eu me ajoelhei no chão e abracei fortemente o meu filho! Que Deus possa confortar toda a família", disse um outro internauta.

O enterro da vítima aconteceu no cemitério Memorial do Guarujá neste domingo (29), às 16h.

O acidente

O menino, de apenas 2 anos, morreu atropelado na Avenida Santos Dumont, uma das mais movimentadas do Guarujá, no litoral paulista, neste sábado. O caso aconteceu por volta das 11h.



A criança chegou a ser encaminhada a um estabelecimento de pronto-socorro, mas teve sua morte confirmada pelos profissionais de saúde.



De acordo com depoimento do pai, JJ, como era chamado, soltou sua mão e correu em direção à via. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência foi registrada como homicídio culposo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as imagens internas do estabelecimento onde pai e filho estavam. Após a criança correr em direção à rua e ser atropelada, diversos funcionários e clientes tiveram reações de espanto ao ocorrido.