Lula discursa durante conferência na Cidade do México em 30 de setembro de 2024 - AFP

Publicado 01/10/2024 09:34

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará na terça-feira, 1º de outubro, da cerimônia de posse da nova presidente do México, Claudia Sheinbaum. Lula está no país desde o domingo, 29. Ele retorna ao Brasil logo depois da solenidade.

Lula tem afinidade com Claudia Sheinbaum. Ela é do grupo político de Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano que está deixando o cargo e que é um dos principais aliados do petista no cenário internacional.

Leia a seguir os compromissos de Lula divulgados em sua agenda oficial para terça-feira:

11 horas no horário local, 14 horas em Brasília - cerimônia de transmissão do Poder Executivo Federal mexicano , no Palácio Legislativo San Lázaro, na Cidade do México;

14h10 do horário local, 17h10 em Brasília - embarque da Cidade do México para Brasília.