Martelo e alicate foram utilizados para cometer o crimeDivulgação

Publicado 04/10/2024 09:10 | Atualizado 04/10/2024 09:12

Amazonas - Um homem, de 19 anos, foi preso nesta quinta-feira (3), por matar a própria mãe, de 61 anos, com um alicate e um martelo. O caso aconteceu em Coari, no interior do Amazonas.

Segundo a Polícia Civil, as agressões aconteceram na terça-feira (1º). A vítima chegou a ser hospitalizada, mas acabou falecendo na quarta-feira (2).

A morte foi registrada e os policiais começaram a apurar o que havia acontecido. De acordo com testemunhas, o filho da mulher a agrediu com marteladas e até com um alicate.

"Após o registro do Boletim de Ocorrência, a equipe policial começou a apurar o caso e conseguiu a localização do indivíduo, ocasião em que saíram em diligência e efetuaram a sua prisão em flagrante", disse o delegado José Barradas, da Delegacia Interativa de Polícia.



O homem responderá por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça. Ele nega ter cometido o crime.