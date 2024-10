Homem é investigado por outros crimes da mesma natureza - Freepik

Homem é investigado por outros crimes da mesma natureza

Publicado 04/10/2024 10:52

Mato Grosso - Um homem de 21 anos foi preso após policiais constatarem que ele mantinha uma relação amorosa com uma adolescente de 13 anos, o que configura o crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu em São José do Xingu, no Mato Grosso, nesta quarta-feira (2).

As investigações foram iniciadas após os pais da vítima relatarem que a filha estava desaparecida. Eles também disseram que uma moto do tipo scooter da família estava em uma casa que eles não sabiam o dono.

Policiais civis da cidade foram até a residência em que a motocicleta estava e foram atendidos pelo suspeito. O homem disse não saber a origem do veículo ou o que ele estava fazendo ali. Os agentes decidiram simular que acreditaram na versão do suspeito e deixaram o local, mas se mantiveram nos arredores da casa.

Momentos depois, a adolescente foi vista saindo da residência. Ela não quis falar aos policiais o que estava fazendo no local, mas seu celular foi apreendido e foi descoberto que os dois estavam há seis meses juntos.

O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele está à disposição da Justiça, mas a investigação segue, já que ele é suspeito de se relacionar com outras pessoas menores de 14 anos.