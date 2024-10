Boulos contará com a presença de Lula no último ato da campanha neste primeiro turno - Divulgação

Publicado 04/10/2024 13:30

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fará um último ato pela campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno e participará do evento "Caminhada da Vitória" na Avenida Paulista neste sábado, 5. A ida do chefe do Executivo ocorre após insatisfações de dentro do PT e de campanhas aliadas com Lula por uma suposta falta de atuação do petista no pleito municipal.

A previsão é que Lula participe do ato na Paulista, que terá início às 9 horas no sábado. A candidata a vice na chapa de Boulos, Marta Suplicy (PT), também estará presente.

A expectativa é que o presidente passe o dia na capital paulista No domingo, 6, ele vai a São Bernardo do Campo, vizinha a São Paulo, para votar.

Ainda está em aberto, porém, se Lula acompanhará Boulos na apuração dos votos, mas a previsão é que o presidente retorne a Brasília ainda no domingo.

A agenda ao lado de Boulos será a última do chefe do Executivo federal antes do primeiro turno e após uma série de cancelamentos da presença de Lula em eventos do psolista.

Na semana passada, o petista cancelou as viagens que faria para promover candidatos do estado de São Paulo nas eleições municipais.

Inicialmente, o presidente iria participar de uma caminhada com Boulos no Grajaú no último dia 28. Porém, a agenda foi desmarcada. Já na quarta-feira, 2, era esperada a participação de Lula em uma live com o psolista, mas o petista adiou. A justificativa dada foi o problema técnico que o chefe do Executivo teve em seu avião de volta do México a Brasília, na terça-feira, 1º.

O presidente, então, reagendou a participação na transmissão ao vivo com Boulos na quinta-feira, 3. "Queria te dar parabéns pela beleza da campanha que fez até agora. Queria dizer para você que estarei no sábado na frente do Masp na Paulista, às 11h", disse Lula na live da quinta. "Estou confiante. Estou confiante por muitas razões. Quero pedir a todos que já votaram em mim, votar no Boulos."

No início da campanha eleitoral, era esperada a presença de Lula em alguns eventos em São Paulo e em cidades que formam o ABCD paulista para promover os candidatos do PT. Em São Bernardo, por exemplo, retomar o poder no município seria um símbolo importante para o presidente e para o partido.

No entanto, a expectativa, em parte, foi frustrada. Como mostrou o Broadcast Político, candidatos e dirigentes do PT, além de integrantes de partidos aliados, cobraram participação maior do presidente em campanhas nas eleições municipais. Petistas de cidades como Fortaleza (CE), São Bernardo do Campo (SP), Teresina (PI), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM) e Uberlândia (MG) precisam, em maior ou menor medida, absorver o eleitorado lulista.

Lula tem tentado ajudar aliados de outras maneiras. Ele já posou para fotos ou gravou vídeos para centenas de candidatos pedindo voto. Além disso, em algumas de suas viagens, promoveu petistas locais dentro dos limites das regras eleitorais.

O senador Humberto Costa (PT-PE), que é um dos coordenadores do PT na campanha eleitoral, confirmou que havia uma previsão de Lula entrar mais a fundo na campanha da eleição municipal, o que não aconteceu. "O problema é que a agenda dele [Lula], a estrutura que é para poder mobilizá-lo para ir para o comício, uma assembleia, uma plenária, qualquer coisa, é grande demais. A agenda internacional dele, nesse período da campanha, pelo menos a campanha de rua, esse período de um mês e pouco, foi muito pesada também", comentou.

Para o segundo turno, o parlamentar disse esperar que a disponibilidade de Lula mude. "Nós esperamos que sim, que a gente possa contar com ele em alguns municípios importantes", afirmou. "Vamos ver se vai ser possível."