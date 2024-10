Mulheres, crianças, idosos e suas famílias tiveram prioridade na primeira escala da Operação Raízes do Cedro - Divulgação/Embaixada do Brasil no Líbano

A aeronave brasileira que fará a repatriação de brasileiros que estavam no Líbano decolou de Beirute às 13h18 (horário de Brasília) deste sábado, 5, informou a Força Aérea Brasileira (FAB). No voo do KC-30, que chegou na capital libanesa às 11h20, estão 229 pessoas, além de três animais de estimação. Antes do retorno ao Brasil, a aeronave vai fazer uma escala em Lisboa, em Portugal, para reabastecimento.

O avião havia decolado às 7h de Portugal, Lisboa, onde aguardava autorização para o deslocamento rumo à capital libanesa, em meio à escalada do conflito envolvendo Israel e o grupo Hezbollah, sediado no Líbano.

Este é o primeiro voo da operação chamada Raízes do Cedro. Há 20 mil brasileiros no Líbano, e cerca de 3 mil manifestaram interesse na repatriação. O comandante da FAB, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno afirmou nesta semana que o Brasil pretende de resgatar 500 pessoas por semana.

A aterrissagem no Brasil está prevista para domingo, 6, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP). Em princípio, o avião brasileiro deveria estar em solo árabe na sexta-feira, 4. Mas o voo precisou ser adiado por falta de segurança, de acordo com o governo federal.