220 brasileiros aguardam retorno para o Brasil - Divulgação

220 brasileiros aguardam retorno para o BrasilDivulgação

Publicado 05/10/2024 12:17 | Atualizado 05/10/2024 12:18

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pelo primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano, chegou a Beirute às 11h22 deste sábado (5), no horário de Brasília. Com uma parada técnica prevista na capital portuguesa antes de seguir para o Brasil, a chegada à Base Aérea de Guarulhos (SP) está prevista para a manhã de domingo (6).

Em vídeo divulgado, os brasileiros mostram um rastro de fumaça enquanto estavam a caminho do aeroporto. Eles relataram os danos causados pelos bombardeios de Israel no subúrbio da capital libanesa na noite anterior, o que gerou apreensão sobre a segurança no trajeto até o local.

Espera-se que cerca de 220 pessoas retornem ao Brasil, embora o Itamaraty ainda não tenha confirmado a lista final de passageiros, que pode sofrer alterações. Há também a previsão de que, após a chegada no território brasileiro, a aeronave retorne para buscar uma nova lista de cidadãos que pediram ajuda do governo federal para deixar a zona de conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah.