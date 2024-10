Suposto receituário médico de Boulos publicado por Marçal no Instagram - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 05/10/2024 07:50 | Atualizado 05/10/2024 11:01

São Paulo- Pablo Marçal (PRTB) postou, na noite desta sexta-feira, um suposto laudo de Guilherme Boulos (PSOL) que aponta um surto psicótico grave, delírio persecutório e de ideias homicidas após o uso de cocaína. O psolista afirma que o documento de 2021 é falso e que pedirá a prisão do adversário e do proprietário da clínica em questão. Na manhã deste sábado, a página do Instagram do ex-coach, candidato do PRTB, estava fora do ar.

Guilherme Boulos fez uma transmissão pela mesma rede social logo depois da publicação de Marçal. Segundo ele, o documento é mais uma montagem do candidato, assim com o número do RG exposto está errado. Ele também aponta que o dono da clínica é apoiador do ex-coach.







"O dono da clínica do documento que ele publica tem vídeo com Pablo Marçal; é apoiador dele. Ele falsificou um documento com um CRM de um médico que faleceu há dois anos para que ninguém fosse responsabilizado", afirma Boulos no vídeo.

O laudo é assinado pelo médico José Roberto de Souza, cujo CRM é 17064-SP. Ao buscar no sistema do Conselho Regional de Medicina, é possível comprovar que o profissional já faleceu.

Boulos também diz que, na tal data da internação, ele estava distribuindo cestas básicas na favela do Vietnam, em São Paulo. Ele publicou uma imagem do momento das doações, com o dia correspondente ao do suposto surto.

Além disso, há um erro em relação ao nome da clínica. O certo seria estar escrito "Mais Consultas", no entanto, o logotipo do local mostra "Mais Consulta, no singular.

Desde o início das eleições, Pablo Marçal tenta associar, sem provas reais, Boulos com o uso de drogas. As acusações já fizeram a Polícia Federal abrir um inquérito contra ele. A campanha do candidato do PRTB chegou a usar o caso de um homônimo réu por porte de drogas em 2001 como se fosse o psolista.

Boulos exibiu, durante o debate da 'TV Globo' desta quinta-feira (3), o resultado negativo de um exame toxicológico após Pablo Marçal (PRTB) acusá-lo de uso de drogas. "Para a gente encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo e ataca a família, está aqui: fiz o exame toxicológico. Faça o seu, Marçal, e faça o psicotécnico também."

Quem é o dono da clínica e amigo de Marçal?

O biomédico Luiz Teixeira da Silva Junior, proprietário da clínica responsável pelo suposto laudo, já foi condenado na Justiça no passado. Em 2021, a 22ª Vara Federal de Porto Alegre o considerou culpado de tentar usar documentos falsos para obter o registro profissional de médico.

A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) consta que ele apresentou um diploma de graduação em Medicina e uma ata de colação de grau falsos, supostamente emitidos pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul.

O local de ensino alertou as autoridades que o biomédico nunca foi aluno da instituição. Outro elemento que indicou se tratar de um documento falsificado foi o fato da faculdade ter sido renomeada como Centro Universitário Serra dos Órgãos. Ele teria pago R$ 27 mil para realizar a falsificação.

Luiz Teixeira da Silva Júnior foi condenado a 2 anos e quatro meses de reclusão, a serem cumpridos incialmente no regime semiaberto. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que a substituiu por uma pena restritiva de direitos.