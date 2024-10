Eduardo Braide foi reeleito para a prefeitura de São Luís - Prefeitura de São Luís/Divulgação

Publicado 06/10/2024 18:42 | Atualizado 06/10/2024 18:49

Brasília - O prefeito de São Luís (MA), Eduardo Braide (PSD), foi reeleito neste domingo, 6, para o cargo com 69,42% dos votos válidos, considerando 79,02% das urnas apuradas. Em segundo lugar, ficou o deputado federal Duarte (PSB), com 22,94% e, em terceiro, Dr. Yglésio (PRTB), com 3,34%. Fábio Câmara (PDT) teve 1,37%; Flávia Alves (Solidariedade), 0,88%; Franklin (PSOL), 0,81%; Wellington do Curso (Novo), 0,78%; e Saulo Arcangeli (PSTU), 0,45%.