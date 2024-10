Com todas as urnas apuradas, ele teve 3.430 votos, o que representa 68,16% dos votos válidos - Reprodução

Com todas as urnas apuradas, ele teve 3.430 votos, o que representa 68,16% dos votos válidosReprodução

Publicado 06/10/2024 18:34

Com 100% das urnas apuradas, o município de Dores do Rio Preto (ES) foi o primeiro do Brasil a conhecer o prefeito que governará a cidade pelos próximos quatro anos. A cidade, localizada no sul do Estado, tem 6.596 moradores, de acordo com o Censo 2022, do IBGE.

Cerca de meia hora depois do encerramento oficial das seções de votação, Thiaguinho (PP) já estava matematicamente eleito o novo prefeito do município, localizado a cerca de 264 quilômetros da capital, Vitória. Com todas as urnas apuradas, ele teve 3.430 votos, o que representa 68,16% dos votos válidos. O produtor agropecuário superou o único concorrente, Jeferson Lagares Oliveira (PSB), que teve 1.602 votos - 31,84% das urnas apuradas

A eleição na cidade capixaba teve 1,54% de votos brancos (totalizando 81) e 2,94% de votos nulos (155). A cidade registrou, no total, 5.268 votos.