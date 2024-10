Marçal votou cinco minutos antes das urnas fecharem - Reprodução/CNN

Publicado 06/10/2024 17:37 | Atualizado 06/10/2024 17:40

O candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, chegou para votar, neste domingo (6),às 16h55, poucos minutos do fim do dia eleitoral, no Centro Educacional Brandão, em Moema, bairro de São Paulo. O ex-coach apareceu com uma camisa com estampa da letra inicial do seu sobrenome e estava descalço.

Inicialmente, Marçal havia planejado comparecer às 8h. No entanto, perto da meia-noite, a assessoria afirmou que o candidato só iria à urna às 16h.

“Eu marquei com a imprensa 16h30 e escolhi vim nesses últimos minutos. Vim descalço para mostrar meu sentimento de como foi a perseguição nessa campanha eleitoral. Um candidato ficar sem seu único meio nas últimas horas, uma decisão completamente desproporcional. Decidi vim nos últimos minutos para falar que os últimos serão os primeiros”, disse.

Neste sábado (5), Marçal teve suas contas do Instagram suspensas pelo juiz eleitoral das garantias do município de São Paulo, Rodrigo Capez, após o ex-coach divulgar um laudo falso que ligava Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de cocaína em 2021.

Marçal afirmou que a decisão tem como objetivo silenciá-lo e impedir que suas propostas cheguem aos eleitores. Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, lidera com 29% das intenções de voto, enquanto Marçal e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estão empatados, ambos com 26%.

Além de divulgar um laudo falso, o ex-coach enfrentou momentos controversos durante sua campanha. Em um debate na TV Cultura, o candidato José Luiz Datena (PSDB) desferiu uma cadeirada em Marçal após o empresário afirmar que o apresentador "não era homem" o suficiente para atacá-lo.

Em outra ocasião, também durante um debate, Marçal mostrou sua carteira de trabalho ao candidato Guilherme Boulos e tentou "exorcizá-lo".