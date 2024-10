Escola Municipal Camilo Castelo Branco, no Jardim Botânico - Reprodução

Publicado 06/10/2024 16:25

Rio - Uma idosa de 72 anos passou mal e morreu na hora de votar na Escola Municipal Camilo Castelo Branco, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, neste domingo (6). A informação foi confirmada ao DIA, nesta tarde, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

As providências para a retirada do corpo foram tomadas, na ocasião. Enquanto isso, a seção foi transferida para uma sala no mesmo local.

Ainda de acordo com o TRE, há cerca de duas horas a votação na seção eleitoral já ocorre normalmente. A causa do falecimento da idosa não foi informada.