Romário ao lado do irmão Ronaldo, candidato a vereador Reprodução / Internet

Publicado 06/10/2024 17:06

Rio - O senador Romário (PL) deu seu voto para as eleições municipais do Rio de Janeiro, realizadas neste domingo. O Baixinho, de 58 anos, compareceu à Escola Municipal Joseph Bloch, localizada no bairro de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para exercer o ato cívico.

Antes das eleições, Romário manifestou apoio a Eduardo Paes (PSD) candidato à reeleição nas Eleições para prefeito do Rio. O senador afirmou não ter sido convidado para fazer parte da campanha de Alexandre Ramagem, candidato pelo PL.



Procurada pela reportagem do Jornal O Dia, a assessoria de Romário avisou que não falaria após a votação neste domingo. O Baixinho está em seu segundo mandato como senador. Ele foi reeleito nas Eleições de 2022.



O irmão de Romário, Ronaldo Faria, foi candidato a vereador pelo PL, e recebeu bastante apoio do Baixinho.