José Luiz Datena em momento de votação - Divulgação

Publicado 06/10/2024 16:23 | Atualizado 06/10/2024 16:25

Rio - O candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), de 67 anos, falou em tom de despedida da política ao votar no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo, na Zona Oeste de São Paulo. Ele afirmou que se arrependeu de ter se mantido na campanha eleitoral até o fim.

"Não deveria ter levado", comentou Datena, que não garantiu a permanência no PSDB e ainda abordou a situação da cadeirada em Pablo Marçal (PRTB) em um debate da campanha. "uma reação minha a ataques brutais que eu não vi outra forma de reagir. Tentei impedir que chegasse a esse ponto.", disse em entrevista ao portal "UOL".



Datena também falou sobre o seu retorno à TV. O apresentador disse que continuará ausente da Band até o término do segundo turno das eleições da capital paulista.



"Vou tirar 20 dias de férias. Não seria ético voltar à televisão antes do segundo turno, posso influenciar e prejudicar de alguma forma a emissora em que trabalho", afirmou.



Por meio das suas redes sociais, Datena afirmou que acredita que São Paulo possa viver dias melhores e desejou um dia de paz para a capital paulista.

"Votei com esperança de dias melhores para nossa cidade. Viva a democracia e a força do voto! Que hoje seja um dia de paz e que possamos viver um futuro mais justo para todos em São Paulo. Um bom domingo a todos", publicou.

O Datafolha divulgou, no último sábado, sua última pesquisa para a Prefeitura de São Paulo. Na primeira colocação apareceu Guilherme Boulos (PSOL) com 29 % dos votos válidos. Posteriormente, Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) estão empatados com 26%. Em quarto lugar, Tabata Amaral (PSB) aparece com 11%, logo depois, José Luiz Datena (PSDB) com 4%. Marina Helena (Novo) tem 2%. Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino Prazeres (PSTU) não alcançaram nem 1% dos votos válidos.

A pesquisa foi realizada presencialmente com 2.052 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo, nos dias 4 e 5 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo TSE: SP-05101/2024. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.