Anielle Franco afirma que assédios de Silvio Almeida iniciaram em 2022Wilson Dias/Joédson Alves / Agência Brasil

Publicado 07/10/2024 00:09

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, falou sobre a denúncia de importunação sexual contra Sílvio Almeida, ex-titular da pasta dos Direitos Humanos. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (6), ela reiterou a acusação e fez um desabafo sobre a violência à qual as mulheres estão expostas.

Em 5 de setembro, o site Metrópoles publicou a denúncia do grupo Me Too contra Almeida. No dia seguinte, o presidente Luís Inácio Lula da Silva exonerou o ministro. Desde então, Anielle Franco se manteve em silêncio. Na semana passada, ela depôs na Polícia Federal sobre o caso.

Na entrevista, a ministra afirmou que decidiu falar porque "precisa inspirar outras mulheres". Segundo ela, os atos de assédio de Almeida começaram em 2022, no início do governo Lula. No início, eram sutis, mas foram se tornando mais constantes. Elaa destacou que em diversos momentos percebeu "intenções desrespeitosas" no comportamento de Almeida. Ainda segundo Anielle, em uma reunião, o ex-titular da pasta dos Direitos Humanos tocou o corpo dela por baixo da mesa.

"É preciso parar de normalizar o assédio quando uma mulher falar", destacou a ministra. Segundo ela, "o assédio precisa ser denunciado, independente de quem comete", frisou a ministra.

A reportagem mostrou ainda duas outras supostas vítimas do ex-ministro. A professora Isabel Rodrigues e uma ex-aluna de Almeida, que preferiu não ser identificada, o acusaram de assédio sexual. No total, o Me Too recebeu 14 denúncias contra o ex-titular da pasta dos Direitos Humanos

Nélio Machado, advogado do ex-ministro, afirmou que seu cliente nega todas as acusações. A defesa questionou ainda o fato de saber pela imprensa das versões apresentadas por supostas vítimas. Machado argumentou que o processo corre em segredo de justiça e disse estranhar a divulgação de fatos sem que a defesa atenha tido acesso a depoimentos. O advogado destacou que, no decorrer da ação judicial, os fatos serão esclarecidos.