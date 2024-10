Voo até o Líbano vai durar mais de nove horas - Paulo Pinto/Agência Brasil

Voo até o Líbano vai durar mais de nove horasPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 08/10/2024 13:32

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos,, às 12h25 (horário de Brasília) nesta terça-feira, 8, com destino ao Líbano. Esse é o terceiro voo da Operação Raízes do Cedro para repatriação de brasileiros.



A aeronave fará um escala em Lisboa, em Portugal, para reabastecimento e segue para Beirute. O voo até Portugal tem duração prevista de 9 horas e 20 minutos.



Primeiras fases

No domingo, 6, chegou ao Brasil o primeiro voo da operação, com 228 brasileiros. Eles foram recebidos pela presidente Luiz Inácio Lula da Silva que fez um rápido discurso para os repatriados criticando o posicionamento de Israel de "matar inocentes, mulheres e crianças, sem nenhum respeito pela vida humana".



"O Brasil é um país generoso e não tem contencioso com nenhum país do mundo porque a gente não deseja guerra. A guerra só destrói. O que constrói é a paz", disse o presidente.



Nesta terça, 8, o segundo voo com 227 brasileiros pousou em Guarulhos às 6h58.