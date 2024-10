Homem abusava sexualmente da mulher e a proibia de sair de casa - Freepik

Homem abusava sexualmente da mulher e a proibia de sair de casaFreepik

Publicado 09/10/2024 09:39

Minas Gerais - Um homem, de 54 anos, foi preso por diversos crimes cometidos contra a companheira, de 40 anos, e os sete filhos do casal, com idades entre 3 e 22 anos. A mulher e algumas das filhas foram abusadas sexualmente. O caso aconteceu no município de Novo Oriente de Minas, no interior do estado. Os primeiros episódios aconteceram há mais de 20 anos.

Segundo a delegada Hérika Sena, da Delegacia Regional de Teófoli Otoni, além dos abusos sexuais, também foi cometido o crime de cárcere privado. A mãe só podia sair de casa para buscar seu benefício e, na maioria das vezes, ia junto do agressor. Ela também não tinha permissão para fazer amizades com nenhum vizinho e até seus parentes tinham dificuldades para falar com ela.

Hérika também conta que a mulher sofreu três abortos após ser obrigada a ingerir medicamentos. "Um desses fetos já tinha oito meses. Tivemos informações de que ela ficou muito mal de saúde, mas ele não lhe deu acesso a assistência médica", conta.

De acordo com a apuração da Polícia Civil, os fetos foram enterrados no quintal da casa, onde uma roupinha de bebê, condizente com as informações repassadas, foi encontrada.

Já sobre as filhas do casal, o homem também cometia abusos. "O suspeito inclusive chegou a furar parede da casa para ver as meninas se vestindo, tomando banho", contou a delegada.

A delegada acrescenta que a mãe da companheira também foi violentada sexualmente pelo suspeito. "Ela teve uma doença, ele não concedeu assistência médica. A senhora veio a falecer", completa.

As investigações duraram cerca de um mês e tiveram início após a denúncia de uma das filhas. O caso foi divulgado nesta segunda-feira (7). O inquérito foi concluído com o indiciamento do investigado pelos crimes de cárcere privado, estupro de vulnerável, violência psicológica, aborto e ocultação de cadáver.

A mulher do suspeito e os filhos menores estão seguros em outro estado. O homem foi preso preventivamente e segue à disposição da Justiça.