X, antigo Twitter, voltará a funcionar no BrasilAFP

Publicado 09/10/2024 08:14

Após mais de um mês fora do ar, a rede social X está voltando a operar no Brasil , após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (8). A novidade animou antigos usuários, que nas últimas semanas, "migraram" para sites como BlueSky e Threads. Eles compartilharam memes comemorando o retorno da plataforma.

Apesar da decisão de Moraes, o X ainda não voltou para todos os brasileiros. Alguns internautas compartilharam frases revelando ansiedade. "Abrindo o Twitter [antigo nome do X] a cada 10 minutos pra ver se ele já voltou", afirmou um usuário do Threads. "O Twitter voltou para todo mundo, menos para mim", lamentou uma pessoa. Apesar da decisão de Moraes, o X ainda não voltou para todos os brasileiros. Alguns internautas compartilharam frases revelando ansiedade. "Abrindo o Twitter [antigo nome do X] a cada 10 minutos pra ver se ele já voltou", afirmou um usuário do Threads. "O Twitter voltou para todo mundo, menos para mim", lamentou uma pessoa.

Relembre a situação

Após novas ordens judiciais para bloqueios de perfis em abril de 2024, o dono da rede social, o bilionário Elon Musk, acusou Moraes de praticar "censura". "Ele deveria renunciar ou ser destituído", escreveu em sua rede social, e ameaçou desobedecer aos pedidos.

Em 17 de agosto, Musk anunciou o encerramento imediato das operações da plataforma no Brasil, embora o acesso à rede tenha permanecido disponível aos usuários. Após 11 dias, uma nova decisão deu à empresa um prazo de 24 horas para nomear um representante legal no país e pagar as multas ou a plataforma seria suspensa.

Musk manteve sua posição. "A liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil a está destruindo para fins políticos", escreveu. Em 31 de agosto, o X não estava mais disponível no país.

No entanto, a representação foi reativada nas últimas semanas. A advogada Rachel Villa Nova voltou a ser a representante legal da rede. Com a reabertura da representação e o pagamento das multas, o X pediu para voltar ao ar.