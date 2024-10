Homem aguardava para atacar ex-companheira com faca - Divulgação

Homem aguardava para atacar ex-companheira com facaDivulgação

Publicado 09/10/2024 11:39

Goiás - Um homem, de 38 anos, foi preso enquanto aguardava a ex-companheira na casa dela para matá-la com uma faca. O suspeito já tinha agredido a vítima mais cedo no mesmo dia. O caso aconteceu em Novo Gama, no interior de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, o homem abordou a vítima, de 36 anos, na rua no último domingo (6). Na ocasião, por não aceitar o término do relacionamento, ele a agrediu com diversos socos no rosto, além de uma mordida no nariz.

A mulher, com graves lesões no rosto, procurou a polícia e falou sobre o ocorrido. Após a denúncia, ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Enquanto isso, os policiais iniciaram uma operação imediata para prender o suspeito. No entendimento dos agentes, a vítima corria risco de morte com o homem solto.

Algumas horas depois, o agressor foi encontrado na residência da própria vítima. Ele estava no escuro com uma faca, provavelmente aguardando a ex-companheira para atacá-la, segundo a polícia.

O homem foi preso e levado para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam). Em seguida, ele foi encaminhado para um presídio onde está à disposição da Justiça.