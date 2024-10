Avião com repatriados chega a Guarulhos nesta quinta-feira - Divulgação/FAB

Avião com repatriados chega a Guarulhos nesta quinta-feiraDivulgação/FAB

Publicado 10/10/2024 09:41

A terceira aeronave de repatriados do Líbano chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (10). O avião pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 8h20.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, retornam nesse voo 218 passageiros, inclusive 11 crianças de colo, e 5 animais domésticos.



No domingo (6) o primeiro voo da operação Raízes do Cedro, com 228 repatriados, chegou a São Paulo. A aeronave KC-30 também levou ao Líbano insumos de saúde doados pelo governo brasileiro.

segundo voo da operação , por outro lado, aterrissou nesta terça-feira (8) com 227 passageiros e três animais de estimação, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

São repatriados em fuga da guerra entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, no Líbano, que fez 1.400 vítimas e tirou 1,5 milhão de libaneses do local ondem vivem. São, aproximadamente, três mil pessoas no Líbano que solicitaram apoio do Brasil para deixar o país. Em 5 dias, já foram retirados do Líbano 674 pessoas e 11 animais.