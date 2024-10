Luiz Geraldo Duarte Ignez e Cacilda Vetoraci Duarte foram assassinados dentro de casa - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/10/2024 20:04

Brasil - Os tios da ex-chiquitita Renata Del Bianco foram mortos a facadas na última terça-feira (8), em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, e Cacilda Vetoraci Duarte, de 77, estavam dentro de casa quando um homem e uma mulher entraram no local e assassinaram os dois. A dupla foi presa no mesmo dia.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no início da tarde, no bairro Baiminas. As vítimas eram os pais de Keila Coelho, primeira-dama da cidade.

As vítimas eram donas do Hotel Duarte, onde foram mortas. Os dois suspeitos, Valmir Santana Ribeiro e Adriana de Souza Santos, fugiram do local com o carro de Luiz Geraldo, mas foram presos logo em seguida. O delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), destacou que uma grande operação foi rapidamente montada para capturar os suspeitos.

"A Polícia Militar já se encontrava no local, realizando o isolamento, assim como outras viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Civil que estavam empenhadas na ocorrência. Ao chegarmos ao local do fato, fomos informados que um dos indivíduos havia sido preso pela Guarda Municipal. Este era o autor que estava conduzindo o veículo da vítima. Além dele, havia outra pessoa envolvida no crime, uma mulher", contou.

O homem foi encontrado próximo ao local do crime e não resistiu a prisão. Ele informou aos agentes que a comparsa estava comprando drogas em um bairro vizinho.

"O rapaz confessou o crime e alegou que sua motivação era de natureza patrimonial, com o intuito de roubar. Ele mencionou que, com os bens subtraídos, planejava ter uma vida melhor em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Durante seu depoimento, ele confessou que primeiro golpeou a mulher e, em seguida, o homem, que chegava em casa após comprar uma marmita", completou o delegado Felipe Vivas.

Adriana, por sua vez, negou qualquer envolvimento no crime. "Ela afirmou não ter conhecimento das intenções do autor, mas ele a responsabilizou como mentora do crime, alegando que ela o incentivou a agir daquela forma. O autor acreditava que, ao praticar o crime, eliminaria a possibilidade de que o casal o reconhecesse, o que poderia levar à identificação e prisão dela", completou o delegado.

Segundo o chefe da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rômulo Carvalho Neto, o suspeito tem passagens pela Justiça.

"Ele foi condenado por crimes patrimoniais no Espírito Santo e, recentemente, em maio, foi preso em flagrante, mas liberado na audiência de custódia. As investigações da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim indicam que ele estava envolvido em diversos furtos na cidade. Inclusive, na data recente, uma equipe estava em busca dele para entrevistá-lo sobre um crime de furto ocorrido em um colégio da cidade. A mulher envolvida também tem um histórico relacionado ao tráfico de drogas, sendo usuária e atuando na comercialização de entorpecentes", disse.

As investigações apontam que Valmir é natural do Rio de Janeiro e Adriana de Cachoeiro de Itapemirim. Apesar de as vítimas serem sogros do prefeito Victor Coelho, a polícia descarta qualquer motivação política, classificando o caso como um latrocínio, crime de roubo seguido de morte.

"Quanto às penalidades, eles responderão pelo crime de latrocínio, cuja pena prevista varia de 20 a 30 anos. Além disso, em relação ao assassinato dos dois cães, a pena máxima pode chegar a 5 anos", ressaltou o chefe da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Despedida

O casal foi sepultado na tarde de quarta-feira (9), no Cemitério Municipal Coronel Borges. Por meio das redes sociais, Renata Del Bianco, 38, sobrinha das vítimas, lamentou o caso. Ela ficou conhecida por interpretar a personagem Vivi na novela "Chiquititas" (1997), do SBT.

Ex-chiquitita Renata Del Bianco chora ao contar sobre o caso nas redes sociais Reprodução / Redes Sociais

"Ainda tentando entender tudo o que aconteceu, o porquê de ter acontecido. É muito difícil. A tia Cacilda era irmã da minha mãe. Meus pais foram para lá e eu fiquei aqui com a Aurora, meu bebezinho, e os animais. Como foi tudo muito repentino, não pude ir, mas meu coração está lá", disse emocionada.

O prefeito Victor Coelho, que está concluindo seu segundo mandato na cidade, usou as redes sociais para agradecer ao carinho que vem recebendo da população e disse que está sendo um momento difícil para a família.



"Está sendo um momento bem difícil para mim, para minha família, principalmente para a família da minha esposa Keila. Deus está no controle de tudo", lamentou.