Polícia do Amazonas abriu uma investigação para apurar a causa do acidenteReprodução/Bluesky

Publicado 10/10/2024 19:06

As autoridades resgataram os corpos de uma menina de seis anos e de um homem que estavam desaparecidos após um deslizamento de terra. Ocorrido deixou dez feridos e provocou o colapso de um porto fluvial no estado do Amazonas. A Defesa Civil do Amazonas informou nesta quinta-feira (10) que o corpo da menina Letícia Correia de Queiroz foi encontrado pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O corpo de Franklins Pinheiro de Sousa, 36 anos, foi recuperado um dia antes.

O deslizamento aconteceu no porto de cargas e passageiros às margens do rio Solimões, no município de Manacapuru. A polícia do Amazonas iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente.

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado deslizamentos e inundações cada vez mais frequentes, atribuídos a fenômenos meteorológicos extremos ligados às mudanças climáticas. Segundo a Presidência da República, cerca de nove milhões de pessoas vivem atualmente em áreas de risco.