Parceria busca agilizar atendimento às vítimas de violência domésticaWikimedia Commons

Publicado 11/10/2024 15:44

Uma parceria do governo federal com o Google vai facilitar o acesso a serviços de apoio a vítimas de violência doméstica na plataforma de pesquisa, tornando mais acessível as informações sobre como buscar ajuda nesses casos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 10, no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, e faz parte de uma série de iniciativas que vêm sendo feitas desde 2023 para a reestruturação e ampliação dos serviços do Ligue 180.

Com o novo recurso, quando a pessoa pesquisar por termos relacionados a violência contra a mulher, como “ajuda violência contra mulher” e “ajuda violência doméstica”, os resultados na busca do Google mostrarão os canais de atendimento e links para a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, coordenado pelo Ministério das Mulheres.