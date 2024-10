Segundo a Polícia, a mulher ofereceu R$ 2,9 mil a um vizinho, que contratou mais dois homens para ajudá-lo - Arquivo/Divulgação/SSP

Segundo a Polícia, a mulher ofereceu R$ 2,9 mil a um vizinho, que contratou mais dois homens para ajudá-loArquivo/Divulgação/SSP

Publicado 15/10/2024 09:17

A Polícia Civil concluiu que a morte do homem encontrado em um tanque de piranhas, no bairro Aparecidinha, em Sorocaba, interior de São Paulo, foi encomendada pela ex-mulher. A investigação revelou que a ex-esposa já havia registrado cinco boletins de ocorrência contra a vítima. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (14).

A investigação apontou que a vítima foi atraída a uma propriedade rural com a promessa de uma vaga de emprego. O homem, então, foi espancado por dois dias e, depois, jogado em um tanque com piranhas. O caso ocorreu em dezembro de 2022.

Segundo a Polícia, a mulher ofereceu R$ 2,9 mil a um vizinho, que contratou mais dois homens para ajudá-lo no crime. Os agressores tentaram se livrar do corpo da vítima, mas foram encontrados pelas autoridades, que encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). O exame de corpo de delito constatou que a vítima foi espancada até a morte e depois foi jogada no tanque com piranhas.

Na última sexta-feira (11), um suspeito foi detido. Outros dois homens e a ex-mulher da vítima estão presos.