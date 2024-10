Pasta se reunirá com companhias aéreas para discutir acesso a crédito via FNAC - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Pasta se reunirá com companhias aéreas para discutir acesso a crédito via FNACRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 15/10/2024 20:50

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta terça-feira, 15, que o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), será reaberto para voos comerciais na próxima segunda-feira, 21, com 70% das operações. A declaração foi dada após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Costa Filho disse ainda que sua pasta vai se reunir na semana que vem com as maiores companhias aéreas do país para discutir acesso a crédito, por meio dos recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC), como parte da agenda de reestruturação das empresas.

"O que a gente está discutindo agora é a modelagem de como vai se dar essas operações da Latam, da Azul e da Gol, que vão ter acesso ao FNAC. A gente está discutindo o processo de garantias. Na próxima semana, vamos fazer uma reunião com a Gol, com a Azul e com a Latam, separadamente com cada companhia aérea, para ver de que forma cada uma, dentro da sua realidade financeira, da sua realidade fiscal, da sua realidade interna, vai poder ter acesso a esse crédito através do BNDES", disse ele.