Fernanda era conhecida por seu perfil sobre turismo, que acumula cerca de 50 mil seguidores - Reprodução/Redes sociais

Publicado 17/10/2024 17:42 | Atualizado 17/10/2024 18:37

A influenciadora digital brasileira Fernanda Carolina Lind Silva, de 31 anos, morreu atropelada enquanto atravessava a rua, na faixa de pedestres, em Paris, na França. Nascida em Santos, no litoral de São Paulo, ela morava no exterior há seis anos.



Segundo familiares, a influenciadora saiu para correr na terça-feira, 15, como costumava fazer. Ao atravessar a rua entre as comunas Saint-Cloud e Suresnes, na faixa de pedestres, ela foi atropelada por um carro. Fernanda foi hospitalizada, mas teve a morte cerebral decretada na quarta-feira, 16, devido aos ferimentos.



O jornal fracês Le Parisien diz que o acidente está sendo investigado como homicídio pela polícia local. O motorista foi detido para prestar esclarecimentos às autoridades. Ele passou por um teste de álcool e drogas, que teve resultado negativo.

Pedro Angelo Abatayguara Rosal, marido de Fernanda, foi informado sobre o acidente através de um aplicativo no relógio digital que a influencer usava no momento da colisão. Ele ligou para a esposa e, já que não teve retorno, foi até o local e encontrou Fernanda recebendo os primeiros socorros.

Os exames mostraram que ela teve fraturas em três costelas e na clavícula, além de um ferimento gravíssimo na cabeça.

Quem era Fernanda?

Fernanda se mudou em 2018 junto do marido para estudar na França e completar o mestrado. Ela praticava corrida de forma amadora, e já competiu no Rio de Janeiro e em Paris.

Ela era dona do perfil "Parislowcost" no Instagram, no qual dava dicas para ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos de visitar, mudar ou estudar na França desde 2020. Na biografia, Fernanda colocou: "Dicas com o melhor custo-benefício em Paris. Monto seus roteiros em Paris para que você viva uma experiência única".

A morte de Fernanda foi confirmada por meio de suas redes sociais.

Em seu último vídeo, seguidores lamentam a partida de Fernanda. "Eu acompanhava suas postagens, lamento muito a sua partida tão precoce e pela forma que se deu, devido a irresponsabilidade de outros", escreveu uma pessoa. "Tão jovem e brilhante, agora brilha como uma estrelinha no céu", comentou outra.