Apagões começaram na última sexta-feira (11) - Freepik

Publicado 18/10/2024 08:04

A Enel São Paulo informou na noite desta quinta-feira (17), que já procedeu com o restabelecimento da energia de 100% dos clientes que ficaram sem luz em razão do evento climático ocorrido na última sexta-feira (11) e que tinham registro ativo no sistema (solicitações feitas nos dias 11 e 12 de outubro).