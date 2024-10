Crime aconteceu na Escola Dom Pedro I, em Heliópolis, interior da Bahia - Alberto Maraux / SSP - BA

Crime aconteceu na Escola Dom Pedro I, em Heliópolis, interior da BahiaAlberto Maraux / SSP - BA

Publicado 19/10/2024 11:58 | Atualizado 19/10/2024 12:00

Um aluno de 14 anos matou três colegas de turma a tiros e se suicidou em seguida, nesta sexta-feira (18), dentro de uma escola no povoado de Serra dos Correias, no município de Heliópolis, que fica a cerca de 340 km de Salvador, na Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP - BA), as vítimas são duas meninas e um rapaz, todos de 15 anos.



O caso ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dom Pedro I. Os adolescentes assassinados foram identificados como Adriele Vitória Silva Ferreira, Fernanda Souza Gama e Jonathan Gama dos Santos.



No momento do crime, o jovem teria se levantado da cadeira e utilizado um revólver calibre .38 para atirar nos colegas. A arma e munições foram recolhidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), durante perícia no local do crime.



Após o acontecimento, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), decretou luto oficial de três dias no estado. "Que Deus conforte suas famílias, amigos e toda a comunidade. Minha solidariedade diante dessa perda irreparável", disse o petista. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também lamentou o ocorrido e informou que está em contato "com as autoridades locais para prestar todo o apoio necessário na apuração do caso".



Ainda de acordo com a SSP, o crime segue sendo investigado, com oitivas e diligências em andamento.

A Secretaria de Educação do Estado (SEC) enviou três psicólogos do Programa de Valorização à Saúde do Professor, para dar assistência e apoiar a comunidade escolar em Heliópolis.



*Com informações de Estadão Conteúdo