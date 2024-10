Mulher foi liberada por indícios de legítima defesa - Divulgação

Publicado 22/10/2024 12:16 | Atualizado 22/10/2024 12:21

Minas Gerais - Um homem, de 27 anos, foi morto com uma facada no peito na noite deste domingo (20) após invadir a casa da ex-companheira e ameaça-la, junto dos filhos que estavam no local. O caso aconteceu em Três Marias, na região central do estado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi à residência da mulher por volta das 23h, após não aceitar o fim do relacionamento recente entre os dois. Os dois tiveram uma discussão na qual ele, que apresentava sinais de que estava alcoolizado, realizou diversas ameaças, entre elas, dizendo que iria incendiar a casa.

Ele também ameaçou a vida dela e dos filhos com uma faca. Em seguida, a dona da casa foi esfaqueada no ombro e no braço esquerdo, caindo no chão. Enquanto tentava se defender, ela sofreu mais quatro facadas nas pernas.

Em um momento, a faca caiu no chão e ela conseguiu pegar a arma e cravá-la no peito do homem. Em seguida, a mulher procurou ajuda, já na madrugada desta segunda-feira (21). O invasor chegou a ser socorrido, mas morreu no caminho para o hospital.

A Polícia Civil analisou depoimentos de testemunhas, laudos periciais do conflito e análise dos telefones celulares de ambos. A mulher foi liberada após fortes indícios de que ela havia agido em legítima defesa. As investigações continuam.