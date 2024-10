Inep vira meme nas redes sociais devido à divulgação de locais de prova do Enem - Reprodução / Reprodução/X

Inep vira meme nas redes sociais devido à divulgação de locais de prova do EnemReprodução / Reprodução/X

Publicado 22/10/2024 14:34

Rio - A espera pela divulgação dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste anos e alguns problemas enfrentados pelos candidatos geraram diversos memes pelas redes sociais, nesta terça-feira (22). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentou instabilidade no sistema e virou alvo das brincadeiras por parte dos internautas.

No X, antigo Twitter, o nome do instituto chegou a ser o assunto mais comentado na rede social. Enquanto alguns internautas ficaram ansiosos para saber onde farão a prova do Enem, outros não queriam nem ouvir falar sobre o exame para não ficarem mais nervosos. A demora na divulgação foi um dos pontos comentados pelos candidatos, enquanto a dificuldade para acessar o site e reclamações sobre os locais foram tema da maior parte das publicações.

Segundo o Inep, as informações constam no Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem 2024 . Para ter acesso ao documento, basta acessar a página do participante. Embora não seja obrigatório, o instituto recomenda que os candidatos levem o documento impresso nos dias das provas.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, além da redação, os candidatos farão os exames de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo, os participantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

Veja alguns memes:

O site do inep assim nas primeiras 3 pessoas pic.twitter.com/gsa3Gg1O4N — calixto pancieri (@panciericalixto) October 22, 2024

se depender do inep eu vou ter q bater na porta de escola em escola pra saber em qual eu caí pic.twitter.com/v7m5S9KRwf — mari (@pipesgfriend) October 22, 2024

INEP, Eu quero saber em qual cativeiro irei fazer a minha prova do enem, entenda pic.twitter.com/uMm944T5j2 — lala | um dia será COM UFBA (@uailalai) October 21, 2024

como o estudante brasileiro vai se sentir no dia que o inep se tornar um site utilizável que não trava a cada coisa atualizada pic.twitter.com/tychAA190L — gbmoo (@gabylovr_) October 22, 2024

não consigo nem ver onde vou fazer o Enem pq aquela bomba que chamam de site da inep não para de cair e travar pic.twitter.com/WI2wi9iilL — : Lugar feliz (@0verjjk_) October 22, 2024

*eu tentando ver o meu local de prova*



o inep: pic.twitter.com/d2eOOT8GSQ — liana (@stdyroom) October 22, 2024

fingindo que não me importo com o local de prova do enem pra ver se o inep libera — ؘsthe (@tswsink) October 22, 2024

Lógicas inep



3 anos pra divulgar o local

5 horas pra conseguir abrir o site



O local que vc vai fazer a prova do enem: pic.twitter.com/SzUqn9Wz14 — Random Things (@RandooomThings) October 22, 2024

o inep colocou pra fazer prova em uma escola catolica, vou pegar fogo quando começar o enempic.twitter.com/Gu8z2un0Ad — Sunset eu gosto mt gente (@sunflower_lindx) October 22, 2024

INEP qual o critério pra escolher local de prova??? Pq só me coloca em lugar longe SOCORRO pic.twitter.com/8DpvSyIhpv — 2jamilly (@victorya_milly) October 22, 2024

obrigado inep, vou fazer a prova do lado da minha casa

vou assim pic.twitter.com/0ubn2chhV8 — lulu (@luluizac_) October 22, 2024

xinguei horrores o INEP, mas pelo menos o local de prova foi perto da minha casa pic.twitter.com/I9U8WHg5J0 — Vicky (@St4rluvs0) October 22, 2024