Agências do INSS ficarão fechadas no Dia do Servidor Público - INSS/Divulgação

Agências do INSS ficarão fechadas no Dia do Servidor PúblicoINSS/Divulgação

Publicado 24/10/2024 15:39

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo o país estarão fechadas na próxima segunda-feira, 28,, devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público. O atendimento será retomado na na terça-feira, 29.

Os canais remotos são alternativas para quem busca atendimento. Pelo Portal Meu INSS e aplicativo para celular, é possível acessar todos os serviços do Instituto, como solicitação de benefícios, emissão de documentos e extratos, cumprimento de exigências e agendamento de atendimento presencial, além de tirar dúvidas sobre serviços e benefícios com a assistente virtual Helô.

A Central Telefônica 135 funciona normalmente, por não ser feriado. O atendimento é feito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e a ligação é gratuita. Pelo 135, é possível se inscrever na Previdência Social, atualizar dados cadastrais, esclarecer dúvidas sobre serviços e benefícios, além de agendar atendimento e obter informações sobre o pagamento de benefícios e contribuições previdenciárias, entre outros serviços.