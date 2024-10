Mulheres municipalistas cobram a ampliação do número de aparelhos de mamografia - Divulgação

Publicado 25/10/2024 17:24

No Brasil, existem 6.420 mamógrafos, sendo 3.197 em uso no Sistema Único de Saúde (SUS). Os equipamentos podem ser encontrados em 1.306 municípios, de um total de 5.569 cidades brasileiras — 23% do total. Além disso, apenas 206 prefeituras oferecem atendimento público especializado à população feminina que busca por médicos mastologistas. Os dados foram apresentados pelo Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), ligado à Confederação Nacional de Municípios (CNM). A entidade reforça a necessidade de investimento do governo federal em ações de saúde feminina.

Uma preocupação do Movimento Mulheres Municipalistas é o subfinanciamento do Ministério da Saúde tanto para o exame citopatológico (preventivo) como para a mamografia. Isso faz faz com que as prefeituras tenham que complementar os valores da tabela SUS. Atualmente o Ministério da Saúde paga R$ 45 por exame de mamografia e R$ 14,37 por exame citopatológico. Em algumas regiões, os municípios chegam a complementar o valor da mamografia em até o dobro. Além disso, custeiam o pagamento de consultas com especialistas e o transporte para que as mulheres possam acessar os serviços especializados.

O movimento destaca que a aquisição de equipamentos como mamógrafos compõe o atendimento de alta complexidade do SUS, que é de competência da União. Além disso, apesar de o exame de mamografia ser de competência dos estados, na atenção especializada, de forma compartilhada com os demais Entes, as prefeituras acabam assumindo essa responsabilidade para garantir o atendimento.

Dados do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS) mostram que, de janeiro a junho de 2024, o foram realizadas 2.000.027 mamografias em 795 municípios. O MMM considera abaixo do ideal o número, uma vez que a população feminina na faixa etária de 50-69 anos é de mais de 15 milhões. De acordo com as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama do INCA, a mamografia de rastreamento é indicada para mulheres de 50 a 69 anos sem sinais e sintomas de câncer de mama, uma vez a cada dois anos.