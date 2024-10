Mulher confessou a autoria do crime - Divulgação

Publicado 28/10/2024 09:34

Mato Grosso do Sul - Uma mulher, de 18 anos, foi indiciada após furtar R$ 35 mil do próprio avô. A quantia estava guardada em uma caixa de sapato. O caso aconteceu em Amambai, no interior do Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 78 anos, procurou pelo dinheiro no mesmo dia em que foi furtado. Como não encontrou, ele foi até a delegacia da cidade para fazer uma denúncia.

O idoso explicou que a neta, mesmo sem morar com ele, sabia que ele tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie no local. Com isso, ela foi considerada uma das principais suspeitas.

A jovem foi localizada pelos agentes, confrontada com algumas evidências e confessou o crime na última sexta-feira (25). Segundo ela, o dinheiro foi utilizado para comprar produtos para uma loja que ela possui no Centro da cidade. A neta foi indiciada pelo crime de furto.