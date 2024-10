Evento vai acontecer no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 30, às 11 horas - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 29/10/2024 17:45

O governo Lula vai anunciar na quarta-feira, 30, novas previsões de investimentos, públicos e privados, para a chamada "missão 3" da nova política industrial, voltada à mobilidade verde e cidades sustentáveis. O evento vai acontecer no Palácio do Planalto, às 11 horas, e deve contar com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Também estarão o ministro das Cidades, Jader Filho, e representantes da indústria da construção civil e de entidades deste e de outros setores. No evento, o governo também apresentará as metas específicas da missão 3.

Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), esses objetivos seriam chancelados ainda nesta terça-feira, 29, na reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), da qual também participa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.