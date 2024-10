Paciente decidiu gravar a situação imprópria para uma unidade hospitalar - Reprodução/redes sociais

Publicado 30/10/2024 09:32 | Atualizado 30/10/2024 09:41

Minas Gerais - Um hospital particular exibiu cenas de um filme erótico na última segunda-feira, 28, em Patos de Minas. O flagrante foi registrado por uma paciente que aguardava na sala de espera do local e compartilhado nas redes sociais.

As imagens chamaram a atenção e a mulher decidiu pegar o celular e gravar a situação imprópria para uma unidade hospitalar.

No local, a paciente capta cenas onde mulheres aparecem em trajes de banho e lingeries, em poses sensuais. Em meio a risadas ela diz: "Gente, que horror, tô no hospital".

Após a repercussão do caso, o Hospital Imaculada Conceição emitiu um comunicado e lamentou o ocorrido, destacando que uma investigação rigorosa está em andamento.

"Lamentamos profundamente o ocorrido e reafirmamos nosso compromisso com um ambiente respeitoso e seguro para todos os nossos pacientes, colaboradores e visitantes. Estamos realizando uma investigação rigorosa para identificar as causas desse incidente e implementando medidas adicionais de segurança em nossos sistemas de mídia, visando evitar que situações similares ocorram no futuro", afirmou.



"Pedimos desculpas sinceras a todos que foram impactados por esse episódio e reafirmamos nosso compromisso com os mais altos padrões de respeito e cuidado, pilares de nossa atuação", acrescentou.