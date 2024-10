Mulher retirou a roupa depois de passar pelo detector de metais - Reprodução / X

Publicado 30/10/2024 14:15

Uma mulher tentou entrar nua no Palácio do Planalto, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (30). Segundo relatos e vídeos que circulam nas redes sociais, ela tirou a roupa logo depois de passar pelo detector de metais, enquanto pedia para falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, a mulher falava e agia de forma incoerente. Ela foi contida pelos seguranças e atendida pelo Corpo de Bombeiros no Palácio do Planalto, sendo encaminhada para atendimento médico.

Até o momento, a mulher, que não portava documentos, ainda não foi identificada e não se sabe sobre seu estado de saúde.