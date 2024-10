Homem utilizou faca para atacar a vítima - Divulgação

Publicado 30/10/2024 11:27

Goiás - Um açougueiro foi preso após esfaquear um cliente em um supermercado de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana do estado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima e o suspeito estavam discutindo a respeito da procedência de uma carne vendida no estabelecimento, localizado no bairro de Nova Olinda. Após a discussão, o homem sacou uma faca e cravou no peito do cliente na noite da última quinta-feira (24).

A vítima sofreu uma perfuração pulmonar e socorrida a uma Unidade de Ponto Atendimento e foi transferida ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (HEAPA), onde precisou realizar uma cirurgia.

Após uma operação conjunta, entre agentes da 1ª e 3ª DDP de Aparecida de Goiânia e do 8º Batalhão da Polícia Militar, o açougueiro foi preso em uma residência no bairro Jardim Nova Era. Ele foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.