Caso foi registrado na delegacia do Maiobão, em Paço do Lumiar, Maranhão - Google Street View

Publicado 30/10/2024 10:06 | Atualizado 30/10/2024 10:23

Maranhão - Um homem, de 35 anos, foi espancado após invadir uma igreja sem roupas em Paço do Lumiar, no interior do Maranhão. Ele chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo uma publicação do jornal local "O Imparcial", a vítima, identificada como Jader Pereira da Cruz, estava correndo nu durante em surto psicótico. Ele passava pelo bairro Paço do Lumiar quando viu o centro religioso, na noite deste domingo (27).

Ao entrar no local, o homem quebrou diversos equipamentos musicais, além de parte da vidraçaria. Com isso, ele foi agredido e contido pelos frequentadores da igreja. Em seguida, Jader foi amarrado até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar.

Ele foi encaminhado para o Hospital Socorrão II. Na unidade hospitalar, a vítima sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morreu na sequência.