Entrega da chave no ato da compra de um carro seminovo

Publicado 30/10/2024 08:30 | Atualizado 30/10/2024 10:21

A procura por veículos seminovos segue em alta em 2024. Até o último mês de setembro, o mercado nacional registou um acamulado de 11.582.395 carros vendidos, número que representa 9% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto). E com uma ampla gama no que diz respeito à oferta e demanda, escolher um automóvel que combine qualidade, economia e bom custo-benefício é fator crucial para o consumidor.

seminovos e usados, oferecendo em suas 9 lojas uma experiência confiável para quem busca veículos revisados e garantidos. Com mais de 10 anos de mercado, a marca, que possui unidades nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e na Flórida (Orlando, EUA), ficou conhecida por seu rigoroso processo de inspeção, garantindo que cada automóvel entregue esteja em excelentes condições mecânicas e visuais. No mercado, a Lions Seminovos aparece como uma das principais concessionárias de, oferecendo em suas 9 lojas uma experiência confiável para quem buscarevisados e garantidos. Com mais de 10 anos de mercado, a marca, que possui unidades nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e na Flórida (Orlando, EUA), ficou conhecida por seu rigoroso processo de inspeção, garantindo que cada automóvel entregue esteja em excelentes condições mecânicas e visuais.

automóveis disponíveis, sempre priorizando a qualidade e o bom estado dos veículos. A marca se destaca também por ter sempre uma oferta especial para o consumidor, permitindo o acesso a condições de compra facilitadas, como a possibilidade de financiamento interno e o FGTS como entrada, somadas à promoção. Esse tipo de flexibilidade financeira é um atrativo importante para quem está à procura de um carro usado ou seminovo, mas não quer comprometer o orçamento, contando ainda com a segurança da garantia de 90 dias após o ato da compra. Loja da Lions Seminovos Divulgação Um dos principais diferenciais da Lions Seminovos, porém, é a transparência no atendimento, oferecendo informações claras para o cliente sobre osdisponíveis, sempre priorizando a qualidade e o bom estado dos veículos. A marca se destaca também por ter sempre umapara o consumidor, permitindo o acesso a condições de compra facilitadas, como a possibilidade deinterno e o FGTS como entrada, somadas à promoção. Esse tipo de flexibilidade financeira é um atrativo importante para quem está à procura de um carro usado ou seminovo, mas não quer comprometer o orçamento, contando ainda com a segurança dade 90 dias após o ato da compra.

credibilidade da Outro ponto deda Lions Seminovos é a ampla variedade de modelos e marcas disponíveis, que atendem desde aqueles que procuram veículos compactos e econômicos para trabalhar até os que buscam SUVs mais robustos. E por isso, neste artigo vamos explorar os sete melhores carros seminovos para investir ainda em 2024, considerando a confiabilidade e o desempenho desses modelos no mercado de usados.

Ford EcoSport

Abrindo a lista, o Ford EcoSport é um dos SUVs compactos mais populares entre os brasileiros. Lançado em 2003, o carro mudou a forma como o consumidor via os utilitários esportivos, oferecendo o equilíbrio perfeito entre robustez e praticidade para o dia a dia. Mesmo após sair de linha em 2021, continua sendo uma escolha relevante no mercado de seminovos, principalmente as versões a partir de 2018 - que são equipadas com motores mais modernos e eficientes.

Com seu design imponente e uma posição de direção elevada que proporciona uma ótima visibilidade, o EcoSport oferece conforto e segurança em diferentes terrenos. Ainda vem bem equipado de fábrica com itens como ar-condicionado e central multimídia, o que garante um ótimo custo-benefício.

Volkswagen Polo

Em sexto lugar, o Volkswagen Polo é um hatch que combina desempenho, segurança e tecnologia de ponta. Dentre os modelos, a versão 2023 se destaca pelo painel digital Active Info Display, que eleva a experiência de direção, permitindo personalização e interatividade. O motor TSI também é sinônimo de potência com economia, tornando-o uma excelente opção para quem busca eficiência no consumo de combustível sem abrir mão de uma condução ágil. Com financiamento flexível na Lions Seminovos e um pacote robusto de tecnologia, o Polo segue como uma escolha sólida entre os usados para 2024.

Toyota Etios

Na quinta colocação, o Toyota Etios se destaca pelo conjunto de economia e confiabilidade. Com versões equipadas com motores 1.3 e 1.5 Flex, o modelo oferece uma condução eficiente e prática, seja no trânsito urbano ou em viagens. Sua manutenção simplificada e o consumo de combustível atrativo também são pontos fortes que o tornam um dos queridinhos no mercado de usados.

O espaço interno generoso e a confiabilidade da marca Toyota são outros fatores que fazem do Etios uma opção segura para quem busca um seminovo com excelente custo-benefício.

Citroën C3

Na quarta posição, entretanto, o Citroën C3 se destaca como um compacto charmoso e inovador, com características que o diferenciam no mercado de seminovos. O modelo conquista pela sensação de amplitude proporcionada pelo para-brisa Zenith, além de ser eficiente no consumo de combustível. É um carro que alia estilo e economia, ideal para quem precisa de um veículo prático para o dia a dia.

Volkswagen Up

Chegando ao top 3, o Volkswagen Up continua sendo uma excelente opção entre os subcompactos seminovos. Mesmo fora de linha, sua eficiência no consumo de combustível e a robustez do motor TSI garantem que ele seja muito procurado. Sua média de até 16 Km/L na estrada é um dos grandes atrativos para quem busca economia sem abrir mão de desempenho.

O Up também é elogiado pela sua segurança e comportamento dinâmico, especialmente para quem precisa de um carro ágil nas cidades. Se o objetivo é um seminovo econômico, seguro e fácil de manobrar, o Up definitivamente deve estar no radar.

Fiat Argo

O segundo lugar vai para o Fiat Argo, um hatch compacto que se firmou como uma escolha inteligente para quem procura um carro seminovo. Seu design moderno e os motores flex são os grandes diferenciais, garantindo não apenas estilo, mas também eficiência no consumo de combustível. A central multimídia oferece conectividade de ponta, tornando o Argo uma excelente opção para quem valoriza tecnologia no volante.

Hyundai HB20

No topo da lista, o Hyundai HB20 segue como o seminovo mais recomendado para 2024. Desde seu lançamento, o veículo conquistou o público brasileiro com seu design arrojado e a confiabilidade típica da marca. A segunda geração, lançada em 2019, trouxe ainda mais inovação, como um interior atualizado e recursos tecnológicos avançados.



Tendo baixa depreciação e ótimo consumo de combustível, o HB20 se destaca por ser um carro econômico e confiável. Sua ampla oferta no mercado de seminovos, junto às boas condições de financiamento , fazem dele a melhor escolha para quem busca um automóvel usado de qualidade.