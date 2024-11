Carros ficaram destruídos no acidente - Reprodução/redes sociais

Publicado 02/11/2024 11:39

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na manhã deste sábado, 2, na BR-343, no Piauí. Segundo o Corpo de Bombeiros, os ocupantes foram retirados conscientes dos veículos.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí informa que foi acionado no início da manhã deste sábado, 2, para atender uma ocorrência de colisão entre Teresina e Altos", informou a corporação em nota.

As cinco pessoas, que foram atendidas pelas equipes com vida e conscientes, receberam os primeiros atendimentos pré-hospitalares, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Chegando ao local, os bombeiros militares encontraram uma das vítimas presa às ferragens e realizaram o processo de desencarceramento, para retirá-la de um dos veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está prestando apoio na ocorrência.